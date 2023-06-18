В Іспанії фламінго не прилетіли на гніздування в улюблену лагуну через посуху

В Іспанії цього року тисячі фламінго не прилетіли на своє традиційне місце гніздування у лагуну Фуенте де П’єдра, що пов’язують з посухою.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Лагуна Фуенте де П’єдра розташована у провінції Малага на півдні країни і відома тим, що туди прилітають на гніздування тисячі фламінго, у найкращі роки – до 10 000 пар. З 1984 року ця територія має статус заповідника.

Зараз у лагуні, що майже пересохла – лише кілька десятків дорослих фламінго, інші вочевидь обрали для гніздування інші місця.

Поведінку птахів пов’язують із тривалою посухою. Весна 2023 року стала для Іспанії найспекотнішою з 1961 року, а опадів у середині травня випало на 28% менше від очікуваного.

Березень-травень 2023 року були другими за посушливістю за всю історію спостережень, причому до середини травня опадів майже не було. Натомість улітку прогнозується, навпаки, перевищення норми опадів на більшій частині Іспанії.

Іспанський уряд звернувся до Європейського Союзу з проханням виділити надзвичайні кошти для підтримки фермерів і власників ранчо, чиї врожаї постраждали від посухи.

Від посухи страждає і сусідня Португалія, у найбільш постраждалих провінціях тимчасово заборонили вирощування оливок, авокадо та червоних ягід.