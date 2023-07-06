Масові розстріли у Сербії: Парламент не звільнив главу МВС на вимогу протестувальників

У Сербії парламент не відправив у відставку міністра внутрішніх справ Братислава Гашича, чиє звільнення є однією з вимог протестів опозиції, які тривають вже два місяці після двох масових розстрілів на початку травня.

Про це повідомило видання Euractiv, пише "Європейська правда".

У середу депутати парламенту не прийняли пропозицію про вотум недовіри Гашичу. 148 депутатів проголосували проти, 37 за, 7 утрималися.

Дебати щодо вотуму недовіри Гашичу розпочалися 15 червня. Депутати завершили обговорення пропозиції про створення слідчої комісії, яка має встановити факти і обставини, що призвели до масових розстрілів.

У середу Гашич заявив у парламенті, що результати останнього десятиліття повинні говорити про його роботу.

"Я намагаюся максимально допомогти своєму місту і своїй країні, громадянам Сербії в тому, що я роблю, тому, будь ласка, давайте судити про мене за результатами", – сказав Гашич під час парламентських дебатів.

У продовження дебатів члени керівної більшості заявили, що не почули від опозиції жодних конкретних аргументів, чому міністр Гашич має бути відправлений у відставку, і що їхня єдина мета – прийти до влади без виборів.

Масові протести у Сербії спалахнули і продовжуються щовихідних після розстрілів 3-4 травня, внаслідок яких загинули 18 людей і 20 отримали поранення, багато з них – діти.

На тлі масових протестів президент Александр Вучич відійшов від керма владної Сербської прогресивної партії, аби сформувати ширший політичний рух.

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