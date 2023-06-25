У Белграді та 9 містах Сербії відбулись масові протести через убивства на початку травня

У Белграді увосьме відбулась масова акція протесту проти насильства після масових убивств, що шокували країну на початку травня.

Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa, пише "Європейська правда".

Учасники акції протесту 24 червня перекрили частину шосе у Белграді.

🔴 Eight #protest "#Serbia against violence" is happening in #Belgrade, together with protest walks in nine more cities.



These protests started after 18 people were killed in two mass shootings at the beginning of May.



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📸 BIRN pic.twitter.com/jUhPtBoB1w — Balkan Insight (@BalkanInsight) June 24, 2023

Протестувальники пройшли від будівель парламенту і уряду до важливї кільцевої розв'язки, звідки вийшли на шосе.

Протест розпочався в центрі міста хвилиною мовчання за дев'ятою жертвою масового вбивства. Младич П. М., який був поранений 4 травня в результаті масової стрілянини в селі Мало Ораш'є на початку травня, помер 23 червня.

Акції протесту "Сербія проти насильства" також були організовані в десяти інших містах – Нові-Сад, Ніш, Крагуєвац, Суботиця, Кралево, Лесковац, Шабац, Зренянин і Пірот.

Ці демонстрації в Сербії почалися після двох масових вбивств, які сколихнули країну на початку травня. У результаті двох стрілянин загинули майже два десятки людей.

Демонстранти вже більше місяця вимагають звільнення членів Ради регуляторного органу електронних ЗМІ і керівництва державного Радіотелебачення Сербії.

Вони також вимагають закриття таблоїдів, які пропагують насильство та порушують журналістський кодекс, конфіскації національних частот у телеканалів Pink і Happy за пропаганду насильства, а також усунення міністра внутрішніх справ Братислави Гашич і директора Інформаційного агентства безпеки Александр Вуліна.

На тлі масових протестів президент Александр Вучич відійшов від керма владної Сербської прогресивної партії, аби сформувати ширший політичний рух.

Прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабич заявила, що готова піти у відставку.

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