У Белграді та 9 містах Сербії відбулись масові протести через убивства на початку травня

У Белграді увосьме відбулась масова акція протесту проти насильства після масових убивств, що шокували країну на початку травня.

Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa, пише "Європейська правда".

Учасники акції протесту 24 червня перекрили частину шосе у Белграді.

🔴 Eight #protest "#Serbia against violence" is happening in #Belgrade, together with protest walks in nine more cities.



These protests started after 18 people were killed in two mass shootings at the beginning of May.



More background: https://t.co/567CmVvUoi



📸 BIRN pic.twitter.com/jUhPtBoB1w