Массовые расстрелы в Сербии: Парламент не уволил главу МВД по требованию протестующих

В Сербии парламент не отправил в отставку министра внутренних дел Братислава Гашича, чье увольнение является одним из требований протестов оппозиции, которые продолжаются уже два месяца после двух массовых расстрелов в начале мая.

Об этом сообщило издание Euractiv, пишет "Европейская правда".

В среду депутаты парламента не приняли предложение о вотуме недоверия Гашичу. 148 депутатов проголосовали против, 37 за, 7 воздержались.

Дебаты по вотуму недоверия Гашичу начались 15 июня. Депутаты завершили обсуждение предложения о создании следственной комиссии, которая должна установить факты и обстоятельства, приведшие к массовым расстрелам.

В среду Гашич заявил в парламенте, что результаты последнего десятилетия должны говорить о его работе.

"Я стараюсь максимально помочь своему городу и своей стране, гражданам Сербии в том, что я делаю, поэтому, пожалуйста, давайте судить обо мне по результатам", – сказал Гашич во время парламентских дебатов.

В продолжение дебатов члены правящего большинства заявили, что не услышали от оппозиции никаких конкретных аргументов, почему министр Гашич должен быть отправлен в отставку, и что их единственная цель – прийти к власти без выборов.

Массовые протесты в Сербии вспыхнули и продолжаются каждые выходные после расстрелов 3-4 мая, в результате которых погибли 18 человек и 20 получили ранения, многие из них – дети.

На фоне массовых протестов президент Александр Вучич отошел от руля правящей Сербской прогрессивной партии, чтобы сформировать более широкое политическое движение.

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