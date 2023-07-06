Влітку на дорогах Естонії розпочнеться тестування системи заміру середньої швидкості щоб вирішити, чи впроваджувати її у майбутньому для контролю швидкості водіїв.

Про це повідомив естонський національний телерадіомовник ERR, пише "Європейська правда".

Міністр з питань клімату Крістен Міхал і урядова комісія з дорожнього руху доручили Департаменту транспорту почати вимірювання середньої швидкості на відрізках між камерами на основних шосе Естонії.

За словами Міхала, йдеться про методологічне дослідження, тобто штрафів за порушення поки що не буде.

Департамент транспорту перевірить, як працює вимір середньої швидкості, чи придатний метод, які автомобілі і в який час частіше перевищують швидкість тощо. У тестовий період не збиратимуться персональні дані або не виписуватимуться штрафи.

Як вимірювальне обладнання використовуватимуть наявні стаціонарні камери контролю швидкості, і метою дослідження є визначення їхніх технічних можливостей.

"Це дослідження буде проведено протягом цього літа, а потім восени ми обговоримо його в урядовій комісії з дорожнього руху. Потім ми оцінимо вплив системи і те, наскільки вона взагалі застосовна. Після цього зможемо вирішити, чи будемо ми використовувати її на практиці", – уточнив Міхал.

Під час тестування також з'ясується, чи потребуватиме введення такої системи змін у законодавстві.

Автоматичні камери контролю середньої швидкості використовують у багатьох країнах.

Департамент транспорту рекомендує ввести таку систему і в Естонії. Це означає, що в майбутньому фактичну швидкість руху автомобілів розраховуватимуть дві камери, встановлені на початку і наприкінці відрізка.

В Естонії почали розглядати запровадження нової системи вимірювання швидкості торік у серпні.

Нагадаємо, перевищення швидкості опинилося на першому місці серед проблем у житті громади/району, які турбують бельгійців.