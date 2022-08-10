В Естонії хочуть штрафувати водіїв за перевищення середньої швидкості

В Естонії думають почати використовувати камери, що фіксують перевищення середньої швидкості на відрізку дороги.

Як пише "Європейська правда", таку рекомендацію озвучили у Департаменті транспорту, повідомили у середу радіоновини ERR.

Згідно з задумом, у майбутньому реальна швидкість автомобілів могла б розраховуватися камерами, встановленими на початку та наприкінці ділянки дороги.

Вони фіксували б реєстраційний номер транспортного засобу і час, за який він проїхав повз камери, а також розраховували б середню швидкість руху, з якою авто пройшло ділянку дороги, на основі даних із двох камер.

Таким чином водіям вже не буде сенсу знижувати швидкість, під'їжджаючи до камери контролю швидкості, а потім знову її збільшувати.

Метою системи є зниження перевищення швидкості і кількості та рівня серйозності дорожньо-транспортних пригод.

Литовська статистика показує, що після впровадження інноваційних камер кількість загиблих в аваріях зменшилась на 60%.

Як повідомлялося, чеська поліція поповнила автопарк конфіскованим Ferrari, здатним розвивати швидкість до 326 км/год.

Тим часом у Польщі посилили вимоги до велосипедистів та самокатників.