Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Естонії хочуть штрафувати водіїв за перевищення середньої швидкості

Середа, 10 серпня 2022, 09:59

В Естонії думають почати використовувати камери, що фіксують перевищення середньої швидкості на відрізку дороги.

Як пише "Європейська правда", таку рекомендацію озвучили у Департаменті транспорту, повідомили у середу радіоновини ERR.

Згідно з задумом, у майбутньому реальна швидкість автомобілів могла б розраховуватися камерами, встановленими на початку та наприкінці ділянки дороги.

Вони фіксували б реєстраційний номер транспортного засобу і час, за який він проїхав повз камери, а також розраховували б середню швидкість руху, з якою авто пройшло ділянку дороги, на основі даних із двох камер.

Таким чином водіям вже не буде сенсу знижувати швидкість, під'їжджаючи до камери контролю швидкості, а потім знову її збільшувати.

Метою системи є зниження перевищення швидкості і кількості та рівня серйозності дорожньо-транспортних пригод. 

Литовська статистика показує, що після впровадження інноваційних камер кількість загиблих в аваріях зменшилась на 60%.

Як повідомлялося, чеська поліція поповнила автопарк конфіскованим Ferrari, здатним розвивати швидкість до 326 км/год.

Тим часом у Польщі посилили вимоги до велосипедистів та самокатників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія ЄвроЖиття

Статті

Союз Орбана та Трампа. Як два одіозних лідери об'єднуються для спільних дій після 2024 року

"Україна – наш сусід. Вони мають нашу повну солідарність", – заявив Орбан, на додаток показавши, що і у цьому питанні готовий до жорсткої маніпуляції.
9 серпня 2022 — Ігор Мисловський, для Європейської правди

Курт Волкер: До кінця року ми побачимо зміну на фронті, а далі у росіян буде складна зима

"Коли вам протистоїть такий ворог – місця для компромісу немає. Зараз надто ризиковано навіть тимчасово залишати Крим у руках Росії..."
9 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Відповідь на російські фейки: як Україна переходить на систему НАТО у контролі над зброєю

Звичайні процедури моніторингу кінцевого використання західної зброї в Україні погано підходять для зон активних бойових дій.
8 серпня 2022 — Олександр Калініченко, для Європейської правди