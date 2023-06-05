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Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості

Понеділок, 5 червня 2023, 22:33

76-річний фінський бізнесмен Андерс Віклеф отримав 121 тисячу євро штрафу після того, як вкотре перевищив швидкість на авто.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Віклеф розповів в інтерв’ю виданню Nya Åland.

Віклеф їхав зі швидкістю 82 кілометри на годину в районі, де обмеження становить 50 кілометрів на годину. У суботу поліція його зупинила й виписала штраф, а також позбавила водійських прав на 10 днів.

"Я саме почав сповільнюватись, але, підозрюю, недостатньо швидко, тож так воно й вийшло. Я справді шкодую про те, що сталось", – заявив бізнесмен.

Він водночас висловив сподівання, що його штраф допоможе профінансувати систему охорони здоров’я у Фінляндії, яка "недоотримає півтора мільярда євро".

У Фінляндії розмір штрафу за перевищення швидкості залежить від прибутків порушника дорожнього руху. Наприклад, у 2002 році один з менеджерів фінської компанії Nokia був оштрафований на 103 тисячі євро за перевищення дозволеної швидкості на 15 км/год.

Віклефа й раніше штрафували за надто швидку їзду: у 2018 році йому виписали 63 680 євро штрафу, а п'ятьма роками раніше – 95 тисяч євро.

Бізнесмен, який є уродженцем Аландських островів, вважається одним із найбагатших підприємців Фінляндії. Він очолює холдинг Ålandsbanken, до якої входять компанії, що займаються логістикою, вертолітними послугами, нерухомістю, торгівлею та туризмом.

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