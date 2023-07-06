Летом на дорогах Эстонии начнется тестирование системы замера средней скорости чтобы решить, внедрять ли ее в будущем для контроля скорости водителей.

Об этом сообщил эстонский национальный телерадиовещатель ERR, пишет "Европейская правда".

Министр по вопросам климата Кристен Михал и правительственная комиссия по дорожному движению поручили Департаменту транспорта начать измерения средней скорости на отрезках между камерами на основных шоссе Эстонии.

По словам Михала, речь идет о методологическом исследовании, то есть штрафов за нарушения пока не будет.

Департамент транспорта проверит, как работает измерение средней скорости, пригоден ли метод, какие автомобили и в какое время чаще превышают скорость и тому подобное. В тестовый период не будут собираться персональные данные или не будут выписываться штрафы.

В качестве измерительного оборудования будут использовать существующие стационарные камеры контроля скорости, и целью исследования является определение их технических возможностей.

"Это исследование будет проведено в течение этого лета, а затем осенью мы обсудим его в правительственной комиссии по дорожному движению. Затем мы оценим влияние системы и то, насколько она вообще применима. После этого сможем решить, будем ли мы использовать ее на практике", – уточнил Михал.

Во время тестирования также выяснится, потребует ли введение такой системы изменений в законодательстве.

Автоматические камеры контроля средней скорости используют во многих странах.

Департамент транспорта рекомендует ввести такую систему и в Эстонии. Это означает, что в будущем фактическую скорость движения автомобилей будут рассчитывать две камеры, установленные в начале и в конце отрезка.

В Эстонии начали рассматривать введение новой системы измерения скорости в августе прошлого года.

Напомним, превышение скорости оказалось на первом месте среди проблем в жизни общины/района, которые беспокоят бельгийцев.