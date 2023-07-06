Фінляндія може закрити генконсульство Росії в Турку

Фінляндія у відповідь на висилку фінських дипломатів з РФ та рішення зупинити роботу генконсульства у Петербурзі може закрити консульство Росії у місті Турку.

Про це повідомив у четвер фінський президент Саулі Нііністьо, пише "Європейська правда".

Як зазначив Нііністьо, Фінляндія готує заходи у відповідь на рішення Москви видворити фінських дипломатів і відкликати згоду на роботу генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

"Заходи, оголошені сьогодні Росією, є жорсткою і асиметричною відповіддю на рішення Фінляндії про висилку. Я говорив з лідерами керівних партій. Ми готуємо аналогічні заходи", – повідомив Нііністьо у своєму Twitter.

Він уточнив, що аналогом Генерального консульства в Санкт-Петербурзі у Фінляндії є Генеральне консульство Росії в Турку. Судячи із заяви президента, його можуть закрити.

Venäjän tänään ilmoittamat toimenpiteet ovat kova ja epäsymmetrinen vastaus Suomen karkotuspäätöksiin. Olen keskustellut hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa. Valmistelemme vastaavaa toimenpidettä. Pietarin pääkonsulaatin vastinpari Suomessa on Venäjän Turun pääkonsulaatti. — Sauli Niinistö (@niinisto) July 6, 2023

У МЗС Росії у четвер оголосили, що у відповідь на дії Фінляндії висилають дев'ятьох фінських дипломатів і зупинять роботу фінського генконсульства у Петербурзі.

Росія аргументувала своє рішення про висилку відповіддю на політику фінської влади.

6 червня Фінляндія вислала з країни дев'ятьох співробітників російського посольства через їхню розвідувальну діяльність.