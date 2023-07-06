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Фінляндія може закрити генконсульство Росії в Турку

Четвер, 6 липня 2023, 14:13

Фінляндія у відповідь на висилку фінських дипломатів з РФ та рішення зупинити роботу генконсульства у Петербурзі може закрити консульство Росії у місті Турку.

Про це повідомив у четвер фінський президент Саулі Нііністьо, пише "Європейська правда".

Як зазначив Нііністьо, Фінляндія готує заходи у відповідь на рішення Москви видворити фінських дипломатів і відкликати згоду на роботу генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

"Заходи, оголошені сьогодні Росією, є жорсткою і асиметричною відповіддю на рішення Фінляндії про висилку. Я говорив з лідерами керівних партій. Ми готуємо аналогічні заходи", – повідомив Нііністьо у своєму Twitter.

Він уточнив, що аналогом Генерального консульства в Санкт-Петербурзі у Фінляндії є Генеральне консульство Росії в Турку. Судячи із заяви президента, його можуть закрити.

У МЗС Росії у четвер оголосили, що у відповідь на дії Фінляндії висилають дев'ятьох фінських дипломатів і зупинять роботу фінського генконсульства у Петербурзі.

Росія аргументувала своє рішення про висилку відповіддю на політику фінської влади. 

6 червня Фінляндія вислала з країни дев'ятьох співробітників російського посольства через їхню розвідувальну діяльність. 

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