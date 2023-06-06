Фінляндія висилає дев’ятьох російських "дипломатів"

Уряд Фінляндії ухвалив рішення вислати дев’ятьох працівників російського посольства через розвідувальну діяльність.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба уряду.

Рішення про вислання росіян ухвалив міністерський комітет із питань зовнішньої політики і політики безпеки при президенті й уряді Фінляндії. Зазначається, що їхня діяльність є несумісною з дипломатичним статусом.

В уряді Фінляндії повідомили, що МЗС країни поінформує про це російського посла.

Це не перший випадок дипломатичного протистояння між Москвою та Гельсінкі. Раніше Росія обурилась через "напад" на своє консульство у Фінляндії, а потім заморозила рахунки фінських дипломатичних представництв у країні.

30 травня Міністерство закордонних справ Росії викликало фінського посла Антті Хелантеря, якому повідомило про закриття з 1 липня канцелярії російського посольства в місті Лаппеєнранта.

Також із 1 липня припинять роботу відділення генерального консульства Фінляндії, що в Санкт-Петербурзі, у Петрозаводську й Мурманську, що функціонували з початку 1990-х років.