Росія висилає 9 фінських дипломатів і закриє генконсульство Фінляндії в Петербурзі

У МЗС Росії заявили, що у відповідь на дії Фінляндії висилають дев'ятьох фінських дипломатів і зупинять роботу фінського генконсульства.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ у четвер, повідомляє "Європейська правда"

До російського міністерства на розмову викликали посла Фінляндії в Москві Антті Хелантера, якому повідомили про обидва рішення.

Дипломати, які покинуть Фінляндію, є співробітниками посольства Фінляндії та фінського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Росія аргументувала своє рішення про висилку відповіддю на політику фінської влади.

Серед дій Гельсінкі, які не влаштовують РФ, "дискримінація росіян за ознакою національного походження в питаннях видачі в'їзних віз, створення перешкод для нормальної діяльності російських представництв у цій країні, включно зі скороченням їхнього персоналу".

У МЗС РФ також заявили, що обговорювані зараз параметри вступу Фінляндії до НАТО "створюють загрозу безпеці Російської Федерації, а заохочення київського режиму до війни та накачування його західною зброєю означає явно ворожі дії проти нашої країни".

Росія також відкликає згоду на роботу генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі з 1 жовтня.

6 червня Фінляндія вислала з країни дев'ятьох співробітників російського посольства через їхню розвідувальну діяльність.

Раніше Росія обурилась через "напад" на своє консульство у Фінляндії, а потім заморозила рахунки фінських дипломатичних представництв у країні.