Финляндия может закрыть генконсульство России в Турку

Финляндия в ответ на высылку финских дипломатов из РФ и решение остановить работу генконсульства в Петербурге может закрыть консульство России в городе Турку.

Об этом сообщил в четверг финский президент Саули Ниинистьо, пишет "Европейская правда".

Как отметил Ниинистьо, Финляндия готовит меры в ответ на решение Москвы выдворить финских дипломатов и отозвать согласие на работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

"Меры, объявленные сегодня Россией, являются жестким и асимметричным ответом на решение Финляндии о высылке. Я говорил с лидерами правящих партий. Мы готовим аналогичные меры", – сообщил Ниинистьо в своем Twitter.

Он уточнил, что аналогом Генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является Генеральное консульство России в Турку. Судя по заявлению президента, его могут закрыть.

Venäjän tänään ilmoittamat toimenpiteet ovat kova ja epäsymmetrinen vastaus Suomen karkotuspäätöksiin. Olen keskustellut hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa. Valmistelemme vastaavaa toimenpidettä. Pietarin pääkonsulaatin vastinpari Suomessa on Venäjän Turun pääkonsulaatti. — Sauli Niinistö (@niinisto) July 6, 2023

В МИД России в четверг объявили, что в ответ на действия Финляндии высылают девять финских дипломатов и остановят работу финского генконсульства в Петербурге.

Россия аргументировала свое решение о высылке ответом на политику финских властей.

6 июня Финляндия выслала из страны девять сотрудников российского посольства из-за их разведывательной деятельности.