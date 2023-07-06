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Финляндия может закрыть генконсульство России в Турку

Четверг, 6 июля 2023, 14:13

Финляндия в ответ на высылку финских дипломатов из РФ и решение остановить работу генконсульства в Петербурге может закрыть консульство России в городе Турку.

Об этом сообщил в четверг финский президент Саули Ниинистьо, пишет "Европейская правда".

Как отметил Ниинистьо, Финляндия готовит меры в ответ на решение Москвы выдворить финских дипломатов и отозвать согласие на работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

"Меры, объявленные сегодня Россией, являются жестким и асимметричным ответом на решение Финляндии о высылке. Я говорил с лидерами правящих партий. Мы готовим аналогичные меры", – сообщил Ниинистьо в своем Twitter.

Он уточнил, что аналогом Генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является Генеральное консульство России в Турку. Судя по заявлению президента, его могут закрыть.

В МИД России в четверг объявили, что в ответ на действия Финляндии высылают девять финских дипломатов и остановят работу финского генконсульства в Петербурге.

Россия аргументировала свое решение о высылке ответом на политику финских властей. 

6 июня Финляндия выслала из страны девять сотрудников российского посольства из-за их разведывательной деятельности.

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