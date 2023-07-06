Суд обязал правительство Британии раскрыть переписку Джонсона по делу о COVID-вечеринках

Высокий суд Англии и Уэльса в четверг обязал правительство Великобритании передать все сообщения в WhatsApp, отправленные и полученные экс-премьером Борисом Джонсоном с января 2020 года по февраль 2022 года, следствию по делу "ковидных вечеринок".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Главная следователь по делу вечеринок на Даунинг-стрит в разгар ограничительных COVID-мероприятий Хизер Хеллетт еще в апреле обратилась к правительству с просьбой передать переписку Джонсона.

В правительстве тогда отказались, заявив, что это приведет к передаче информации, которая "однозначно не имеет отношения к делу", и обжаловали ходатайство в суде.

Сейчас же на Даунинг-стрит заявили, что выполнят решение Высокого суда и "теперь будут работать со следственной группой над практическими мерами", в частности предоставят следствию информацию, которую то считает необходимой.

В то же время, согласно решению суда, правительство Британии может снова утверждать, что "глупо предоставлять материалы, которые не касаются вопроса, рассматриваемого в ходе расследования".

В июне парламент Британии поддержал отчет, где Джонсона обвинили в сознательном введении коллег в заблуждение своими комментариями относительно возможных собраний сотрудников для общения и отдыха в то время, когда для всех британцев действовали строгие ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

На этом фоне Джонсон еще раньше объявил об отставке с должности депутата Палаты общин.

Напомним, в прошлом году расследование нарушений коронавирусных ограничений на Даунинг-стрит с мая 2020 года по апрель 2021 года привело к тому, что полиция выписала всего 126 штрафов.