Поліція Британії почала два розслідування через COVID-вечірки консерваторів

Поліція Лондона у вівторок оголосила про початок двох нових розслідувань стосовно проведення вечірок членами Консервативної партії в порушення обмежень на тлі епідемії COVID-19.

Про це йдеться в заяві поліції, яку цитує "Європейська правда".

Одне з розслідувань лондонських правоохоронців стосується вечірки співробітників колишнього кандидата в мери Лондона від Консервативної партії Шона Бейлі в грудні 2020 року, відео з якої з’явилось минулого місяця.

EXCLUSIVE: First ever Partygate video revealed as Tories drink, dance and laugh at Covid rulespic.twitter.com/vIHbuIqWWf