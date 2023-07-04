Поліція Британії почала два розслідування через COVID-вечірки консерваторів

Поліція Лондона у вівторок оголосила про початок двох нових розслідувань стосовно проведення вечірок членами Консервативної партії в порушення обмежень на тлі епідемії COVID-19.

Про це йдеться в заяві поліції, яку цитує "Європейська правда".

Одне з розслідувань лондонських правоохоронців стосується вечірки співробітників колишнього кандидата в мери Лондона від Консервативної партії Шона Бейлі в грудні 2020 року, відео з якої з’явилось минулого місяця.

EXCLUSIVE: First ever Partygate video revealed as Tories drink, dance and laugh at Covid rulespic.twitter.com/vIHbuIqWWf — The Mirror (@DailyMirror) June 17, 2023

Інше розслідування пов’язане зі святкуванням у парламенті у грудні того ж 2020-го дня народження баронеси Дженкін – дружини впливового депутата від Консервативної партії сера Бернарда Дженкіна.

Дженкін був одним зі співавторів звіту про COVID-вечірки на Даунінг-стрит, у якому різко критикуються дії колишнього прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона, що зрештою призвели до його відставки.

Водночас поліція Лондона вирішила не починати розслідування щодо 16 випадків вечірок на Даунінг-стрит і в заміській резиденції британських прем’єрів Чекерсі у період з червня 2020 року по травень 2021 року.

Нагадаємо, що минулого року розслідування порушень коронавірусних обмежень на Даунінг-стрит із травня 2020 року по квітень 2021 року минулого року призвело до того, що поліція загалом виписала 126 штрафів.