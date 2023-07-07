Невідомий чоловік прикував себе до воріт Букінгемського палацу та завдав собі поранень

Поліція арештувала чоловіка, який прикував себе до воріт Букінгемського палацу в Лондоні та завдав собі поранень.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Sky News із посиланням на лондонську поліцію.

Зазначається, що чоловік, якому близько 30 років, підійшов до воріт офіційної резиденції британських монархів приблизно о 19:23 за київським часом 6 липня.

За словами речника поліції, невідомий отримав "низку різаних поранень, які завдав собі сам". На місце події також викликали швидку.

Вказується, що правоохоронці поспілкувалися з чоловіком, щоб "довести ситуацію до її швидкого завершення для забезпечення його безпеки".

За інформацією поліції, чоловіка доставили до лікарні на півдні Лондона для обстеження перед взяттям під варту. Його арештували за підозрою у володінні холодною зброєю.

Напередодні в результаті аварії в початковій школі у Вімблдоні – південно-західному передмісті Лондона – загинула восьмирічна школярка, ще понад десятьох ушпиталили.

Інцидент, як повідомлялось, стався у четвер вранці.

Школа, в яку врізалась автівка, призначена для дівчаток віком від чотирьох до 11 років.