Неизвестный мужчина приковал себя к воротам Букингемского дворца и нанес себе ранения

Полиция арестовала мужчину, который приковал себя к воротам Букингемского дворца в Лондоне и нанес себе ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Sky News со ссылкой на лондонскую полицию.

Отмечается, что мужчина, которому около 30 лет, подошел к воротам официальной резиденции британских монархов примерно в 19:23 по киевскому времени 6 июля.

По словам представителя полиции, неизвестный получил "ряд резаных ранений, которые нанес себе сам". На место происшествия также вызвали скорую.

Указывается, что правоохранители пообщались с мужчиной, чтобы "довести ситуацию до ее быстрого завершения для обеспечения его безопасности".

По информации полиции, мужчину доставили в больницу на юге Лондона для обследования перед взятием под стражу. Его арестовали по подозрению во владении холодным оружием.

Накануне в результате аварии в начальной школе в Уимблдоне – юго-западном пригороде Лондона – погибла восьмилетняя школьница, еще более десяти госпитализировали.

Инцидент, как сообщалось, произошел в четверг утром. Школа, в которую врезалась машина, предназначена для девочек в возрасте от четырех до 11 лет.