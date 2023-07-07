Греція збереже високі витрати на оборону, прагне отримати F-35

Консервативний уряд Греції під час свого другого терміну обіцяє продовжувати багатомільярдну програму оборонної модернізації, постановивши за мету придбати винищувачі F-35 протягом п'яти років.

Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у парламенті в четвер, його цитує агентство АР, повідомляє "Європейська правда".

Міцотакіс сказав, що планує і надалі зберігати високі витрати на оборону. "Нашим пріоритетом є захист країни", – пояснив він.

Афіни закуповують 24 новітні французькі винищувачі Rafale і модернізують 58 винищувачів F-16 зі свого застарілого флоту.

Вони також хочуть отримати 20 винищувачів F-35 з можливістю придбати ще 28 у майбутньому. Запит Греції все ще потребує остаточного схвалення Сполучених Штатів.

Греція має давні суперечки зі своєю сусідкою і членом НАТО Туреччиною, і модернізує свої збройні сили після виходу з важкої фінансової кризи в 2018 році.

За даними щорічного звіту НАТО, опублікованого в березні, Греція має найбільший оборонний бюджет в Альянсі порівняно з розміром своєї економіки – 3,54% валового внутрішнього продукту в 2022 році.

Греція - одна з семи країн-членів НАТО, яка витрачає понад 2% ВВП на оборону разом зі Сполученими Штатами, Литвою, Польщею, Великою Британією, Естонією і Латвією.

Після триденних дебатів грецький парламент у суботу розгляне вотум довіри до нового уряду Міцотакіса, чия консервативна партія "Нова демократія" перемогла на загальних виборах минулого місяця.