Новий уряд Греції склав присягу

Члени нового уряду Греції склали присягу після парламентських виборів, що проходили цими вихідними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kathimerini.

Церемонія відбулася в президентському особняку в Афінах під головуванням президентки Катерини Сакелларопулу.

Очікується, що міністри приймуть портфелі від тимчасового уряду, призначеного після безрезультатних загальних виборів, що відбулися 21 травня.

Після цього вони зберуться на перше засідання Кабінету міністрів 28 червня в офіційній резиденції прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса в особняку Максимос.

Міністром закордонних справ, зокрема, став Гіоргос Герапетрітіс, Нікос Дендіас очолив Міноборони, а Нікі Керамеус буде главою МВС.

Напередодні прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс офіційно очолив новий уряд після переконливої перемоги його партії на парламентських виборах, що проходили цими вихідними.

Раніше повідомлялося, що партія Міцотакіса "Нова демократія" здобула перемогу на парламентських виборах, набравши понад 40% голосів виборців.

Завдяки зміні у виборчому законодавстві партія-переможець отримає у парламенті від 25 до 50 бонусних місць. Це дасть змогу "Новій демократії" забезпечити собі абсолютну більшість та самостійно сформувати уряд.