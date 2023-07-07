Греция сохранит высокие расходы на оборону, стремится получить F-35

Консервативное правительство Греции во время своего второго срока обещает продолжать многомиллиардную программу оборонной модернизации, поставив целью приобрести истребители F-35 в течение пяти лет.

Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в парламенте в четверг, его цитирует агентство АР, сообщает "Европейская правда".

Мицотакис сказал, что планирует и в дальнейшем сохранять высокие расходы на оборону. "Нашим приоритетом является защита страны", – пояснил он.

Афины закупают 24 новейших французских истребителя Rafale и модернизируют 58 истребителей F-16 из своего устаревшего флота.

Они также хотят получить 20 истребителей F-35 с возможностью приобрести еще 28 в будущем. Запрос Греции все еще требует окончательного одобрения Соединенных Штатов.

Греция имеет давние споры со своей соседкой и членом НАТО Турцией, и модернизирует свои вооруженные силы после выхода из тяжелого финансового кризиса в 2018 году.

По данным ежегодного отчета НАТО, опубликованного в марте, Греция имеет самый большой оборонный бюджет в Альянсе по сравнению с размером своей экономики – 3,54% валового внутреннего продукта в 2022 году.

Греция – одна из семи стран-членов НАТО, которая тратит более 2% ВВП на оборону вместе с Соединенными Штатами, Литвой, Польшей, Великобританией, Эстонией и Латвией.

После трехдневных дебатов греческий парламент в субботу рассмотрит вотум доверия новому правительству Мицотакиса, чья консервативная партия "Новая демократия" победила на всеобщих выборах в прошлом месяце.