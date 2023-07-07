Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети

Польський Сейм у п’ятницю провалив вотум недовіри міністру національної оборони Маріушу Блащаку, якого опозиція критикувала через інцидент із падінням ракети неподалік Бидгоща.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Пропозицію про вотум недовіри Блащаку внесли опозиційні фракції "Громадянська коаліція" та "Ліві". За відставку міністра висловились 217 депутатів, 235 проголосували проти, ніхто не утримався.

Представники "Громадянської коаліції" стверджували, що "Польща не може дозволити собі ненадійного й слабкого міністра оборони, якому не довіряють поляки", а також армія й генералітет.

В обґрунтуванні подання на вотум недовіри підкреслювалося, що "дії Маріуша Блащака протягом останніх тижнів чітко показують, що він не є достатньо відповідальною особою, щоб виконувати обов'язки міністра національної оборони перед обличчям війни, яка відбувається просто по той бік польського кордону".

Під час дискусій у Сеймі на підтримку голови Міноборони висловився прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. Сам Блащак назвав звинувачення "настільки абсурдними, що мені важко повірити, що це подання готувала людина, яка має хоча б приблизне уявлення про подання та його процедуру".

Він також звинуватив опозицію в тому, що Путін її руками "веде гібридну війну" проти Польщі.

Нагадаємо, в кінці квітня Міністерство національної оборони Польщі повідомило, що в Замості, приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща, знайшли залишки невстановленого військового об'єкта, який потрапив туди ще в грудні.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак згодом заявив, що йому у грудні не доповіли про потрапляння у повітряний простір країни ракети – хоча військові відстежували її і намагалися шукати. Пізніше з'ясувалось, що Блащак не повідомив про цей факт прокуратуру -- адже може йтись про посадовий злочин.

Детальніше про цей інцидент читайте у статті: Польща пропустила ракетний удар: як російська Х-55 біля "столиці НАТО" підірвала політику країни.