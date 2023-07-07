Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты

Польский Сейм в пятницу провалил вотум недоверия министру национальной обороны Мариушу Блащаку, которого оппозиция критиковала из-за инцидента с падением ракеты неподалеку Быдгоща.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Предложение о вотуме недоверия Блащаку внесли оппозиционные фракции "Гражданская коалиция" и "Левые". За отставку министра высказались 217 депутатов, 235 проголосовали против, никто не воздержался.

Представители "Гражданской коалиции" утверждали, что "Польша не может позволить себе ненадежного и слабого министра обороны, которому не доверяют поляки", а также армия и генералитет.

В обосновании представления на вотум недоверия подчеркивалось, что "действия Мариуша Блащака в течение последних недель четко показывают, что он не является достаточно ответственным лицом, чтобы выполнять обязанности министра национальной обороны перед лицом войны, которая происходит прямо по ту сторону польской границы".

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Во время дискуссий в Сейме в поддержку главы Минобороны высказался премьер-министр Матеуш Моравецкий. Сам Блащак назвал обвинения "настолько абсурдными, что мне трудно поверить, что это представление готовил человек, который имеет хотя бы приблизительное представление о представлении и его процедуре".

Он также обвинил оппозицию в том, что Путин ее руками "ведет гибридную войну" против Польши.

Напомним, в конце апреля Министерство национальной обороны Польши сообщило, что в Замостье, примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли остатки неустановленного военного объекта, который попал туда еще в декабре.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак впоследствии заявил, что ему в декабре не доложили о попадании в воздушное пространство страны ракеты – хотя военные отслеживали ее и пытались искать. Позже выяснилось, что Блащак не сообщил об этом факте прокуратуру -- ведь речь может идти о должностном преступлении.

Подробнее об этом инциденте читайте в статье Польша пропустила ракетный удар: как российская Х-55 возле "столицы НАТО" подорвала политику страны.