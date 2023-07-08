Голова Міноборони Іспанії відвідала польовий шпиталь, який передадуть Україні

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес у п’ятницю відвідала авіабазу Сарагоса, де готується до відправлення Україні польовий шпиталь і навчаються українські військовослужбовці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило іспанське Міноборони.

Під час відвідування авіабази Роблес зустрілась із українськими прикордонниками, які проходять підготовку з використання польового шпиталю, й запевнила в "повній та абсолютній підтримці України з боку Іспанії", яка триватиме стільки, скільки буде необхідно.

Фото: Міністерство оборони Іспанії

Міністерка додала, що госпіталь прибуде в Україну в період із 23 по 25 липня, й подякувала українським солдатам від імені Іспанії за "їхню мужність і відвагу" та захист "як своєї країни, так і цінностей, які ми поділяємо".

Вона підкреслила, що Іспанія, як і всі союзники по НАТО та ЄС, продовжуватиме підтримувати Україну в різні способи – як шляхом відправки військової техніки, так і навчаннями й наданням допомоги пораненим військовим.

Нагадаємо, Іспанія оголосила про плани передати Україні польовий шпиталь, а також 20 бронетранспортерів і чотири танки Leopard 2A4, у межах засідання Контактної групи з питань оборони України.