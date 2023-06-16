Іспанія передасть Україні польовий шпиталь і партію бронетехніки

Іспанія оголосила про плани передати Україні польовий шпиталь, а також 20 бронетранспортерів і чотири танки Leopard 2A4.

Про це заявила міністерка оборони країни Маргарита Роблес, повідомляє "Європейська правда".

Роблес зазначила, що партія бронетранспортерів прибуде до Польщі 19 червня і буде додана до 40 одиниць вже доставленої техніки.

Крім того, за її словами, Україна отримає від Іспанії чотири танки Leopard 2A4, які перебували на ремонті.

Міністерка також оголосила про передачу польового шпиталю Role 2 plus з невідкладною хірургією та основними стабілізаційними, лабораторними та фармацевтичними послугами, які розміщуються у 12 контейнерах.

Перед його передачею для українських військових проведуть навчання в Іспанії.

"Наше зобов'язання підтримувати Україну в її прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру залишатиметься непохитним доти, доки це буде необхідно", – підкреслила Роблес.

Напередодні також стало відомо, що Німеччина передала Україні два танки для розмінування Wisent 1 із чотирьох запланованих.