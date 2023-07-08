Глава Минобороны Испании посетила полевой госпиталь, который передадут Украине

Министр обороны Испании Маргарита Роблес в пятницу посетила авиабазу Сарагоса, где готовится к отправке Украине полевой госпиталь и обучаются украинские военнослужащие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило испанское Минобороны.

Во время посещения авиабазы Роблес встретилась с украинскими пограничниками, которые проходят подготовку по использованию полевого госпиталя, и заверила в "полной и абсолютной поддержке Украины со стороны Испании", которая будет продолжаться столько, сколько будет необходимо.

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ИСПАНИИ

Министр добавила, что госпиталь прибудет в Украину в период с 23 по 25 июля, и поблагодарила украинских солдат от имени Испании за "их мужество и отвагу" и защиту "как своей страны, так и ценностей, которые мы разделяем".

Она подчеркнула, что Испания, как и все союзники по НАТО и ЕС, будет продолжать поддерживать Украину различными способами – как путем отправки военной техники, так и учениями и оказанием помощи раненым военным.

Напомним, Испания объявила о планах передать Украине полевой госпиталь, а также 20 бронетранспортеров и четыре танка Leopard 2A4, в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.