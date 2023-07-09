Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО через страх війни - ЗМІ

Німеччина наполягатиме на відтермінуванні вступу України до НАТО через побоювання, що цей крок може втягнути Альянс у війну проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерело в Альянсі.

За словами співрозмовника видання, на цьогорічному саміті у Вільнюсі Німеччина зосередиться на тому, щоб закликати інші країни НАТО зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях членства, щоб допомогти Україні захистити себе в разі невступу до Альянсу.

"Берлін не бажає пропонувати Україні негайне членство. Він хоче, щоб був процес і час для розробки гарантій, які по суті заблокують членство. Берлін не хоче бачити, як Володимир Путін потенційно перевіряє 5 статтю", – розповіло джерело.

Дипломати та посадовці називають кажуть, що найімовірніше Україні запропонують "Бухарест-плюс, яка грунтується на попередній обіцянці прийняти країну в НАТО, але не слугуватиме абсолютною гарантією.

Наразі США, Німеччина і Франція працюють над низкою двосторонніх пропозицій, щоб конкретизувати свою підтримку Києва в юридично зобов'язуючих угодах. Це закріпило б військову допомогу Заходу, а також пакет навчань і майбутні кроки, такі як передача винищувачів F-16.

Окремі національні пропозиції Києву будуть включені до рамкової угоди – "Меморандуму про взаєморозуміння" – який буде схвалений НАТО і ЄС.

Джерела повідомили, що це "наступна найкраща пропозиція" Києву, яка поки що не передбачає членства та захисту за 5 статтею.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи. Водночас він не став розкривати зміст майбутнього рішення НАТО щодо членства України.

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