Германия хочет отсрочить вступление Украины в НАТО из-за страха войны - СМИ

Германия будет настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может втянуть Альянс в войну против России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в Альянсе.

По словам собеседника издания, на нынешнем саммите в Вильнюсе Германия сосредоточится на том, чтобы призвать другие страны НАТО сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях членства, чтобы помочь Украине защитить себя в случае невступления в Альянс.

"Берлин не желает предлагать Украине немедленное членство. Он хочет, чтобы был процесс и время для разработки гарантий, которые по сути заблокируют членство. Берлин не хочет видеть, как Владимир Путин потенциально проверяет 5 статью", – рассказал источник.

Дипломаты и чиновники называют говорят, что скорее всего Украине предложат "Бухарест-плюс, которая основывается на предыдущем обещании принять страну в НАТО, но не будет служить абсолютной гарантией.

Сейчас США, Германия и Франция работают над рядом двусторонних предложений, чтобы конкретизировать свою поддержку Киева в юридически обязывающих соглашениях. Это закрепило бы военную помощь Запада, а также пакет учений и будущие шаги, такие как передача истребителей F-16.

Отдельные национальные предложения Киеву будут включены в рамочное соглашение – "Меморандум о взаимопонимании" – который будет одобрен НАТО и ЕС.

Источники сообщили, что это "следующее лучшее предложение" Киеву, которое пока не предусматривает членства и защиты по 5 статье.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. В то же время он не стал раскрывать содержание будущего решения НАТО относительно членства Украины.

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