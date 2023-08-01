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Словаччина отримає радар повітряного спостереження від Німеччини

Вівторок, 1 серпня 2023, 11:45

Бундесвер Німеччини передасть Словаччині перший радар повітряного спостереження.

Про це, як пише "Європейська правда", проінформував у Берліні речник німецьких ВПС.

За його словами, система має прибути до місця призначення в місто Нітра на заході Словаччини у вівторок.

Як зазначає агентство dpa, надання радарної системи є частиною комплексної поставки компонентів протиповітряної оборони до Словаччини.

Повідомляють, що Бундесвер також планує відправити до цієї країни-сусідки України систему протиповітряної оборони Mantis.

Раніше Німеччина розформувала багатонаціональну групу з протиповітряної та протиракетної оборони у Словаччині й перемістила сили, які обслуговують комплекс Patriot, до Литви для охорони неба під час саміту НАТО у Вільнюсі.

У Словаччині німецькі Patriot з’явилися невдовзі після початку повномасштабної війни РФ проти України у межах заходів із посилення східного флангу НАТО.

Берлін раніше попереджав про наміри до кінця року передислокувати зі Словаччини свої системи ППО Patriot як частину заходів із оптимізації ресурсів Бундесверу.

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