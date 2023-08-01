Словакия получит радар воздушного наблюдения от Германии

Бундесвер Германии передаст Словакии первый радар воздушного наблюдения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", проинформировал в Берлине представитель немецких ВВС.

По его словам, система должна прибыть к месту назначения в город Нитра на западе Словакии во вторник.

Как отмечает агентство dpa, предоставление радарной системы является частью комплексной поставки компонентов противовоздушной обороны в Словакию.

Сообщается, что Бундесвер также планирует отправить в эту страну-соседку Украины систему противовоздушной обороны Mantis.

Ранее Германия расформировала многонациональную группу по противовоздушной и противоракетной обороне в Словакии и переместила силы, обслуживающие комплекс Patriot, в Литву для охраны неба во время саммита НАТО в Вильнюсе.

В Словакии немецкие Patriot появились вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины в рамках мер по усилению восточного фланга НАТО.

Берлин ранее предупреждал о намерениях до конца года передислоцировать из Словакии свои системы ПВО Patriot как часть мероприятий по оптимизации ресурсов Бундесвера.