Словакия получит радар воздушного наблюдения от Германии
Бундесвер Германии передаст Словакии первый радар воздушного наблюдения.
Об этом, как пишет "Европейская правда", проинформировал в Берлине представитель немецких ВВС.
По его словам, система должна прибыть к месту назначения в город Нитра на западе Словакии во вторник.
Как отмечает агентство dpa, предоставление радарной системы является частью комплексной поставки компонентов противовоздушной обороны в Словакию.
Сообщается, что Бундесвер также планирует отправить в эту страну-соседку Украины систему противовоздушной обороны Mantis.
Ранее Германия расформировала многонациональную группу по противовоздушной и противоракетной обороне в Словакии и переместила силы, обслуживающие комплекс Patriot, в Литву для охраны неба во время саммита НАТО в Вильнюсе.
В Словакии немецкие Patriot появились вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины в рамках мер по усилению восточного фланга НАТО.
Берлин ранее предупреждал о намерениях до конца года передислоцировать из Словакии свои системы ПВО Patriot как часть мероприятий по оптимизации ресурсов Бундесвера.