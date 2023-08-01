Польща викликала посла України на тлі суперечки про недостатню вдячність Києва Варшаві

Міністерство закордонних справ Польщі у вівторок увечері викликало посла України Василя Зварича після того, як українське МЗС викликало польського посла на тлі критики з Варшави про нібито недостатню вдячність Києва.

Про виклик посла МЗС Польщі оголосило в короткому повідомленні, яке цитує "Європейська правда".

"Міністерство закордонних справ інформує, що посла України в Польщі запрошено до штаб-квартири МЗС у зв'язку із заявами, зробленими представниками української влади", – йдеться в заяві відомства у Twitter.

Інших подробиць виклику польське МЗС не повідомило.

Раніше у вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до Міністерства закордонних справ у Києві через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".

Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

Водночас в Офісі президента України назвали безпідставними заяви у Варшаві про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.