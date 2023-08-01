МЗС викликало посла Польщі після заяв в офісі Дуди про невдячність України

Посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до Міністерства закордонних справ у Києві через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

Ніколенко зазначив, що під час зустрічі у МЗС Ціхоцькому наголосили, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі "не відповідають дійсності та є неприйнятними".

"Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє", – додав представник українського МЗС.

Раніше в інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".

Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

Водночас в Офісі президента України назвали безпідставними заяви у Варшаві про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.

Як відомо, Україна змушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.

Частина західних сусідів України висловили готовність допомогти з експортом, але "не за рахунок власних фермерів".

Польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявив, що Польща готова запровадити односторонню заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України, якщо ЄС вирішить не продовжувати чинні заходи.