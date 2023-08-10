У владі Грузії допускають "несправедливе рішення Брюсселя" про статус кандидата

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що для Грузії "є ймовірність несправедливого рішення" щодо статусу кандидата на вступ до ЄС.

Як інформує портал "Новости-Грузия", про це він заявив на брифінгу в офісі правлячої партії "Грузинська мрія".

Спікер заявив, що Грузія вже побачила з боку ЄС несправедливість торік, коли "Грузію, насправді лідера трійки (країн, які подали заявки на вступ до ЄС – Ред.), притісняли", та що тепер є ризик "несправедливого рішення" щодо статусу кандидата.

"Справедливе рішення може бути лише одне – Грузія має бути на одному рівні з Україною та Молдовою. Якщо сьогодні вони мають статус кандидата, він має бути і у Грузії. Якщо з ними будуть відкриті переговори, вони мають бути відкриті і з Грузією Це було би справедливе рішення, засноване на об’єктивній справедливості", – заявив Шалва Папуашвілі.

Доповідь Єврокомісії з оцінкою прогресу України, Молдови та Грузії очікувано опублікують у другій половині жовтня. За даними журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, він міститиме рекомендації про початок переговорів про вступ до ЄС для України та Молдови, а для Грузії – про отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Як відомо, у червні 2022 року лідери ЄС ухвалили рішення визнати європейську перспективу Грузії, однак, на відміну від України та Молдови, статус кандидата буде надано країні лише після проведення комплексу реформ.

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