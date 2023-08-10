Во власти Грузии допускают "несправедливое решение Брюсселя" о статусе кандидата

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что для Грузии "есть вероятность несправедливого решения" относительно статуса кандидата на вступление в ЕС.

Как информирует "Новости-Грузия", об этом он заявил на брифинге в офисе правящей партии "Грузинская мечта".

Спикер заявил, что Грузия уже увидела со стороны ЕС несправедливость в прошлом году, когда "Грузию, на самом деле лидера тройки (стран, подавших заявки на вступление в ЕС – Ред.), притесняли", и что теперь есть риск "несправедливого решения" относительно статуса кандидата.

"Справедливое решение может быть только одно – Грузия должна быть на одном уровне с Украиной и Молдовой. Если сегодня они имеют статус кандидата, он должен быть и у Грузии, если с ними будут открыты переговоры, они должны быть открыты и с Грузией. Это было бы справедливое решение, основанное на объективной справедливости", – заявил Шалва Папуашвили.

Доклад Еврокомиссии с оценкой прогресса Украины, Молдовы и Грузии ожидаемо опубликуют во второй половине октября. По данным журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, он будет содержать рекомендации о начале переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы, а для Грузии – о получении статуса кандидата на вступление в ЕС.

Как известно, в июне 2022 года лидеры ЕС приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет предоставлен стране только после проведения комплекса реформ.

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