ЗМІ дізнались про підготовку ЄС звіту із рекомендацією про початок переговорів з Україною

Європейська комісія почала підготовку звіту щодо розширення, в якому має висловити рекомендацію про початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це у вівторок повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За даними журналіста, звіт Єврокомісії про розширення, як і очікувалось, має бути оприлюднений у другій половині жовтня.

"Наразі відомо, що він міститиме рекомендації про початок переговорів про вступ до ЄС для України та Молдови, а для Грузії – про отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", – додав Джозвяк.

