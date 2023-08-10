Как Сербия на фоне заявлений о дружественных отношениях создает угрозы для Украины

Недавно главы десяти парламентских комитетов по иностранным делам и более полусотни депутатов разных парламентов, в том числе украинского, подписали открытое письмо с призывом фактически усилить поддержку частично признанной страны Косово.

Подписал его и депутат Верховной Рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Мережко, что вызвало резкую реакцию президента Сербии.

Подробнее о ситуации и о том, как реагировать на угрозы Сербии, – в колонке редактора ЕвроПравды Юрия Панченко "Украина потеряет все": как Киев должен реагировать на угрозы президента Сербии.

Автор отмечает, что оскорбление сербского президента вызвала подпись открытого письма председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александром Мережко. Он является представителем партии власти "Слуга народа", а потому его подпись может трактоваться как возможное изменение позиции государства Украина, объясняет Панченко.

"В Сербии всерьез восприняли украинские подписи в этом письме как подготовку к признанию Косово. Неслучайно в подконтрольных сербской власти СМИ уже начали обсуждать возможные ответные шаги Белграда. В частности, депортацию украинских беженцев, которые сейчас нашли убежище в этой стране", – добавляет журналист.

По его словам, ситуацию смягчило заявление украинского посольства, срочно разосланное сербским СМИ.

Юрий Панченко отмечает, что это заявление успокоило сербские власти – главный акцент на своей конференции Вучич сделал на критике других политиков.

Более того, Вучич отдельно подчеркнул, что считает Украину дружественной страной для Сербии и что в отношениях с Украиной у Сербии не было никаких проблем.

"Украина – дружественная нам страна. Думаю, Зеленский умнее Мережко. Потому что представьте: если Украина признает независимость Косово, то потеряет все в один день", – резюмировал президент Сербии.

Однако одновременно Вучич ответил на призывы пересмотреть свою политику в отношении РФ, заявив, что всегда будет отстаивать "либертарианский подход" и право Сербии принимать собственные решения.

"Однако стоит признать очевидное: заявление Вучича о хороших отношениях с Украиной не соответствует действительности", – отмечает автор колонки.

По его словам, Сербия принципиально отказывается от введения санкций против РФ, практически не реагирует на известные факты участия сербов в войне против Украины, а провластные сербские депутаты требуют признать российскими оккупированные территории.

Еще одно передергивание со стороны сербского президента, напоминает Панченко, – признание независимости Косово не является нарушением международного права. В 2010 году Международный суд ООН признал соответствие международному праву провозглашение Косовом независимости.

"Соответственно, не стоит оставлять без реакции намеки сербских властей на сходство ситуации с Косово с украинской", – советует редактор ЕвроПравды.

А еще Сербию критикуют и за то, что она поддерживает стремление Республики Сербской (автономия в составе Боснии и Герцеговины) уже этой осенью провести референдум, который должен дать старт выходу из состава единой страны.

По словам Юрия Панченко, этот выход может дать старт новой войне на Балканах, что явно отвечает интересам РФ и не соответствует интересам Киева, что требует активизации наших действий.

Напоследок автор колонки добавляет, что Сербия не отказывается от помощи Украине, однако только гуманитарной. А главное – эта помощь воспринимается Белградом как залог того, что Киев не будет поднимать вопрос санкций и отношений со страной-агрессором.

"Устраивает ли Украину такой обмен? Кажется, что нет. Однако государство Украина до сих пор не решилось громко заявить об этом. Так, может, пора изменить эту практику?", – обращает внимание журналист.

Подробнее – в колонке редактора ЕвроПравды Юрия Панченко "Украина потеряет все": как Киев должен реагировать на угрозы президента Сербии.