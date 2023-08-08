Після заяв Мережка про Косово в МЗС запевнили, що позиція України не змінилась

Посол України в Сербії Володимир Толкач на тлі повідомлень у сербських ЗМІ про нібито майбутнє визнання Києвом Косова – після підтримки такої позиції головою парламентського комітету в закордонних справах Олександром Мережком – підкреслив, що політика з цього питання не змінилась.

Про це йдеться в коментарі посла, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Толкач підкреслив, що "позиція України є принциповою та стабільною – Україна поважає територіальну цілісність Сербії". Водночас він зауважив, що в ситуації повномасштабного вторгнення Росії в Україну Київ засуджує "нейтральну позицію" деяких держав щодо агресора.

"У цьому контексті слід визнати однозначну позицію керівництва Косова щодо засудження агресії Росії проти України, особливо приєднання до санкцій проти агресора. Тому не дивно, що в українському суспільстві все більше голосів підтримують визнання незалежності Косова", – додав посол.

Він, водночас, зауважив, що формування та реалізація зовнішньої політики України належить до компетенції президента й здійснюється через Міністерство закордонних справ. Тому думки окремих

"На жаль, Сербія, хоч і декларує підтримку України, але розвиває активний політичний діалог та економічну співпрацю з країною-агресором і досі не приєдналася до запровадження санкцій проти країни-агресора", – зазначив дипломат.

Толкач закликав Сербію як країну-кандидата на членство в ЄС "узгодити свою зовнішню політику, особливо щодо агресії Російської Федерації проти іншої країни-кандидата – України, з позицією спільної європейської родини".

"Переконаний, що кожен практичний крок сербської сторони щодо підтримки України в боротьбі з російською агресією буде вагомим аргументом для захисту територіальної цілісності та суверенітету Сербії", – підсумував посол.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що голова комітету Верховної ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко приєднався до відкритого звернення із закликом посилити тиск на Сербію та відійти від спроб балансу у ставленні до неї та Косова.

Коментарі Мережка до листа у деяких сербських ЗМІ подали так, нібито в українському парламенті обговорюють рішення про визнання незалежності Косова.

Як відомо, Україна офіційно не визнає Косова – країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН. Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово і Метохія.

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