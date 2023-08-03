Вучич обіцяє допомогу Республіці Сербській, бо "ми один народ"

Сербський президент Александар Вучич під час візиту до Республіки Сербської пообіцяв підтримку ентитету на тлі кроків його президента, Мілорада Додіка, з розвалу Боснії і Герцеговини.

Спіч Вучича опублікувала його Сербська прогресивна партія, повідомляє "Європейська правда".

Президент Сербії відвідав будівництво дитячого садка в муніципалітеті Србац, після чого виступив перед громадянами РС і сказав, що "ми один і той самий народ з двох сторін Дрини".

"Це робили з нами десятиліттями, намагаючись зробити з одного народу два народи. Це наша справа, не вимагаючи нічого іншого, поважаючи цілісність БіГ, поважаючи все, що вони хочуть, але ми ніколи не відмовимося від того, що належимо до одного народу", – сказав він.

Вучич розповів, що мав "непрості, довгі, відкриті й щирі" розмови з керівництвом Республіки Сербської з огляду на "дедалі більший тиск як на Сербію, так і на РС, через усе складнішу ситуацію в Україні".

"Людям у РС важливо знати, що Сербія завжди поважатимуть міжнародне публічне право, але ніколи не забудуть і не віддадуть свій народ", – запевнив президент Сербії та пообіцяв ще більше інвестицій в ентитет.

Після війни 1990-х років Боснія була розділена на два автономні регіони – Республіку Сербську та Федерацію БіГ, де проживають боснійці та хорвати, відповідно до Дейтонської мирної угоди. Водночас РС і її президент Мілорад Додік в останні тижні ухвалили кроки, які прямо суперечать цим угодам.

Міжнародний спостерігач за миром у Боснії, Високий представник Крістіан Шмідт у липні анулював два закони, які фактично ігнорували положення Конституційного суду БіГ, але у відповідь у Республіці Сербській проти нього "порушили" кримінальну справу.

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