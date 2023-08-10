Фермери Молдови пригрозили відновити протести в разі невиконання їхніх вимог

Аграрії Молдови пригрозили відновити протести з 14 серпня, якщо влада не піде на виконання їхніх вимог.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила асоціація "Сила фермерів", повідомляє NewsMaker.

Молдовські фермери стверджують, що уряд країни ігнорує їхні прохання про діалог, що "робить ситуацію ще більш напруженою".

"Сьогодні відбулося засідання Ради асоціації, яке з глибоким занепокоєнням констатувало, що жодна наша вимога, висунута до припинення акцій протесту в червні, не виконана", – йдеться в заяві асоціації.

Вони вимагають негайної зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Доріном Речаном, а також виділення компенсації виробникам зерна і розподілу дизельного пального, яке передала Румунія.

Аграрії також наполягають на запровадженні до кінця 2023 року мораторію на нарахування пені за боргами фермерів, заборону на блокування їхніх рахунків та ініціювання проти них справи про банкрутство. Також вони домагаються створення спеціальних митних коридорів для експорту зернових і олійних культур.

"Якщо наші вимоги знову проігнорують, з 14 серпня ми відновимо акції протесту", – резюмувала "Сила фермерів".

Нагадаємо, протягом літа асоціація "Сила фермерів" проводила акції протесту в центрі Кишинева.

Організація вимагала від уряду вжити заходів, щоб допомогти сільгоспвиробникам. Серед вимог асоціація також називала запровадження заборони на імпорт сільгосппродукції з України, зобов'язання Джурджулештського порту експортувати тільки молдовську сільськогосподарську продукцію.