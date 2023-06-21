У Молдові асоціація "Сила фермерів" заявила, що 21 червня продовжить акції протесту в центрі Кишинева, а також спробує зустрітися з керівництвом країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Зазначається, що фермери хочуть обговорити ситуацію в агросекторі з президентом Маєю Санду і спікером парламенту Ігорем Гросу.

Крім того, протестувальники сподіваються поговорити з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку, який сьогодні приїжджає до Кишинева.

В асоціації також зазначили, що чекають на нове засідання з прем'єр-міністром Доріном Речаном.

"Якщо сьогодні нас проігнорують або годуватимуть порожніми обіцянками, то ми готові до активних дій 22 червня", – заявили в асоціації.

Раніше голова асоціації Александр Слусар повідомив, що 21 червня фермери продовжать протест. За словами Слусаря, основна вимога аграріїв – компенсація 3 тис. леїв за гектар.

Організація вимагає від уряду вжити заходів, щоб допомогти сільгоспвиробникам. Серед вимог асоціації, зокрема, ввести заборону на імпорт сільгосппродукції з України, зобов'язати Джурджулештський порт експортувати тільки молдовську сільськогосподарську продукцію.