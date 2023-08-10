Фермеры Молдовы пригрозили возобновить протесты в случае невыполнения их требований

Аграрии Молдовы пригрозили возобновить протесты с 14 августа, если власти не пойдут на выполнение их требований.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила ассоциация "Сила фермеров", сообщает NewsMaker.

Молдавские фермеры утверждают, что правительство страны игнорирует их просьбы о диалоге, что "делает ситуацию еще более напряженной".

"Сегодня состоялось заседание Совета ассоциации, которое с глубокой озабоченностью констатировало, что ни одно наше требование, выдвинутое до приостановки акций протеста в июне, не выполнено", – говорится в заявлении.

Они требуют немедленной встречи с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном, а также выделения компенсации производителям зерна и распределения дизельного топлива, которое передала Румыния.

Аграрии также требуют ввести до конца 2023 года мораторий на начисление пени по долгам фермеров, запрет на блокирование их счетов и инициирование против них дела о банкротстве. Также они добиваются создания специальных таможенных коридоров для экспорта зерновых и масличных культур.

"Если наши требования снова проигнорируют, с 14 августа мы возобновим акции протеста", – резюмировала "Сила фермеров".

Напомним, в течение лета ассоциация "Сила фермеров" проводила акции протеста в центре Кишинева.

Организация требовали от правительства принять меры, чтобы помочь сельхозпроизводителям. Среди требований ассоциации, в частности, ввести запрет на импорт сельхозпродукции из Украины, обязать Джурджулештский порт экспортировать только молдавскую сельскохозяйственную продукцию.