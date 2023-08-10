У Литві заявили, що білоруські спецслужби стають дедалі агресивнішими на кордоні

Громадян Литви піддають допитам на прикордонних пунктах з Білоруссю і примушують до співпраці з білоруськими спецслужбами шляхом шантажу і психологічного тиску.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у пресрелізі Департаменту державної безпеки (ДДБ) Литви, повідомляє LRT.

У заяві йдеться, що білоруські спецслужби перевіряють комп'ютери та мобільні телефони литовських громадян, а також контакти, акаунти в соцмережах, фотографії та картографічні маршрути, які містяться в них.

Крім того, у литовських громадян збирають інформацію про їхні політичні вподобання і місця роботи, а також намагаються встановити зв'язки зі співробітниками прикордонних, правоохоронних і розвідувальних органів.

ДДБ відзначає випадки, коли литовським громадянам забороняли в'їзд до Білорусі після того, як стало відомо про їхню підтримку України та засудження російської агресії.

За даними литовської спецслужби, під час допитів громадян Литви піддавали шантажу і психологічному тиску, заявляючи, що знімуть заборону на в'їзд до Білорусі, якщо ті погодяться співпрацювати зі спецслужбами країни, тоді як відмова від співпраці може призвести до погроз шпигунства або кримінальних звинувачень.

Раніше повідомлялося, що Литва планує закрити два з шістьох контрольно-пропускних пунктів (КПП) на кордоні з Білоруссю з 15 серпня.

Перед цим заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс заявив, що очікує на великі проблеми в разі одночасного закриття всіх прикордонних пунктів із Білоруссю.

Натомість керівник Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустам Любаєвас виступив за те, щоб закрити більше ніж два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.