У Литві хочуть закрити ще більше пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Керівник Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустам Любаєвас виступив за те, щоб закрити більше ніж два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі телепередачі "Тема дня" на телеканалі LRT.

За словами командира прикордонної служби, він "за (те, щоб було закрито більше пунктів), тому що це дало б змогу скоротити потік, скажімо так, небажаних осіб".

Відповідаючи на запитання, чи згоден він закрити якомога більшу кількість пункти пропуску з Білоруссю, Любаєвас назвав це "розумним кроком", додавши, що це було б "технічно дуже просто".

"На сьогодні і громадяни Російської Федерації, і громадяни Республіки Білорусь проходять посилений огляд, але потоки дуже великі, і, скажімо так, скорочення цих потоків дійсно сприяло б забезпеченню нашої безпеки", – зазначив керівник СОДКЛ.

За інформацією Любаєваса, білоруські прикордонники продовжуватимуть активно сприяти незаконній міграції, "і залежно від політичної ситуації або політичного порядку денного режиму Лукашенка і кремлівського режиму, ці потоки будуть постійно спрямовуватися".

Раніше віцеміністр внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс повідомив про рішення закрити два КПП на кордоні з Білоруссю. Згодом литовська влада повідомила про закриття пунктів пропуску Шумскас і Тверечюс.

Також повідомлялося, що у відповідь на загрозу від найманців групи Вагнера Державна прикордонна служба Литви (VSAT) планує відрядити більше офіцерів на кордон з Білоруссю.

Тим часом голова комітету Сейму Литви з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас заявляв, що закриття деяких пунктів пропуску – це лише питання часу.