МВС Литви: Повне закриття кордону з Білоруссю спричинить великі проблеми

Заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс очікує на великі проблеми в разі одночасного закриття всіх прикордонних пунктів із Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив журналістам, повідомляє LRT.

За його словами, закриття прикордонних пунктів не самоціль, і литовська влада "може зіткнутися зі значними організаційними проблемами, якщо закриє відразу всі шість прикордонних пунктів".

"У поляків один прикордонний пункт, вони скоротили їхню кількість із чотирьох до одного, у латишів два міжнародні пункти з Білоруссю, у нас наразі шість, два з них можуть бути обмеженого пропуску", – зазначив Абрамавічюс.

Посадовець також анонсував зустріч глав МВС країн Балтії та Польщі, де вони обговорять, що робити, якщо доведеться повністю закрити кордон із Білоруссю.

Раніше керівник Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустам Любаєвас виступив за те, щоб закрити більше ніж два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Перед цим Абрамавічюс повідомив про рішення закрити два КПП на кордоні з Білоруссю. Згодом литовська влада повідомила про закриття пунктів пропуску Шумскас і Тверечюс.

Також повідомлялося, що у відповідь на загрозу від найманців групи Вагнера Державна прикордонна служба Литви (VSAT) планує відрядити більше офіцерів на кордон з Білоруссю.