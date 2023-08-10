У Литві назвали дату закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
Литовська влада планує закрити два з шістьох контрольно-пропускних пунктів (КПП) на кордоні з Білоруссю з 15 серпня.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в підготовленому Міністерством транспорту проєкті постанови уряду, повідомляє LRT.
У документі пропонується призупинити роботу пунктів пропуску у Тверячюсі та Шумскасі "у зв'язку з геополітичними обставинами та для зниження загроз".
Очікується, що транспортний потік спрямують на найбільший і технічно оснащений КПП у Мядінінкай, де є система рентген-контролю, якої немає на пунктах у Тверячюсі і Шумскасі.
Раніше заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс заявив, що очікує на великі проблеми в разі одночасного закриття всіх прикордонних пунктів із Білоруссю.
Перед цим він повідомив про рішення закрити два КПП на кордоні з Білоруссю. Згодом литовська влада повідомила про закриття пунктів пропуску Шумскас і Тверечюс.
Натомість керівник Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустам Любаєвас виступив за те, щоб закрити більше ніж два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
Також повідомлялося, що у відповідь на загрозу від найманців групи Вагнера Державна прикордонна служба Литви (VSAT) планує відрядити більше офіцерів на кордон з Білоруссю.