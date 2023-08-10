У Грузії через тиждень після зсуву ґрунту тривають пошуки ще 12 людей

У курортному селищі Шові в Грузії після зсуву ґрунту виявили тіла вже 21 людини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал "Новости-Грузия".

Як зазначає видання, тривають пошуки 12 осіб, половина з яких діти.

"За вказівкою прем'єра і міністра внутрішніх справ пошукова операція на місці стихійного лиха в Шові триватиме доти, доки є хоча б мінімальний шанс знайти загиблих", – заявив глава служби з надзвичайних ситуацій Темур Мгебришвілі.

На місці у вкрай складних умовах працюють до тисячі рятувальників і військових, мобілізовано до 100 одиниць техніки.

Напередодні у Грузії підтвердили загибель 20 осіб унаслідок зсуву ґрунту в курортному селищі Шові, який стався 3 серпня.

Раніше повідомлялося, що Служба з управління надзвичайними ситуаціями виключила зі списку зниклих одного чоловіка, який виявився живим і перебуває в Тбілісі.

Також зазначалося, що у зоні стихійного лиха в грузинському селищі Шові, де минулого тижня відбувся масштабний зсув ґрунту, раптово помер поліцейський.