У Грузії кількість жертв стихійного лиха зросла до 20 осіб

У курортному грузинському селищі Шові виявили вже 20 жертв зсуву ґрунту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі, інформує портал "Новости-Грузия".

За інформацією місцевої влади, тривають цілодобові пошуки 14 громадян, яких вважають зниклими безвісти.

Водночас Служба з управління надзвичайними ситуаціями виключила зі списку зниклих одного чоловіка, який виявився живим і перебуває в Тбілісі.

Як заявив міністр регіонального розвитку Іраклій Карселадзе, чоловіка помилково занесли до списку зниклих безвісти в Шові після того, як його близькі передали невірні дані, повідомивши, що той не виходить на зв'язок.

Напередодні у Грузії підтвердили загибель 19 осіб унаслідок зсуву ґрунту в курортному селищі Шові.

Раніше повідомлялося, що у зоні стихійного лиха в грузинському селищі Шові, де минулого тижня відбувся масштабний зсув ґрунту, раптово помер поліцейський.

Перед цим стало відомо, що одна із загиблих – громадянка України. Це українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною" Аліна Поліковська.