В Грузии через неделю после оползня продолжаются поиски еще 12 человек

В курортном поселке Шови в Грузии после оползня обнаружили тела уже 21 человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал "Новости-Грузия".

Как отмечает издание, продолжаются поиски 12 человек, половина из которых дети.

"По указанию премьера и министра внутренних дел поисковая операция на месте стихийного бедствия в Шове будет продолжаться до тех пор, пока есть хотя бы минимальный шанс найти погибших", – заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили.

На месте в крайне сложных условиях работают до тысячи спасателей и военных, мобилизовано до 100 единиц техники.

Накануне в Грузии подтвердили гибель 20 человек в результате оползня в курортном поселке Шови, который произошел 3 августа.

Ранее сообщалось, что Служба по управлению чрезвычайными ситуациями исключила из списка пропавших одного человека, который оказался живым и находится в Тбилиси.

Также отмечалось, что в зоне стихийного бедствия в грузинском поселке Шови, где на прошлой неделе произошел масштабный оползень, внезапно умер полицейский.