У зоні стихійного лиха в Грузії раптово помер поліцейський 

У зоні стихійного лиха в грузинському селищі Шові, де минулого тижня відбувся масштабний зсув ґрунту, раптово помер поліцейський.

Про це повідомили в МВС Грузії у понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За інформацією відомства, майору поліції Міріану Челідзе стало зле під час виконання службових обов'язків – він охороняв громадський порядок у межах рятувальних робіт.

Співробітник Амбролаурської районної поліції помер дорогою до лікарні. Інших подробиць не повідомляють.

МВС висловило співчуття родині, родичам і співробітникам загиблого.

На грузинському курорті в Шові у четвер стався зсув ґрунту, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.

Унаслідок зсуву підтвердили загибель уже 18 осіб.

Одна із загиблих – громадянка України. Це українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною" Аліна Поліковська.