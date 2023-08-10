У Польщі призначили нову главу МОЗ після скандалу з її попередником

Депутатка від партії "Право і справедливість" (ПіС), лікарка Катажина Сойка відтепер офіційно обіймає посаду міністра охорони здоров'я Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Її кандидатуру на цю посаду затвердив президент Анджей Дуда. Сойка замінила на посаді міністра охорони здоров'я Адама Недзельського.

Катажина Сойка

Вручаючи портфель очільниці Міністерства охорони здоров'я Катажині Сойці, Анджей Дуда підкреслив, що вона є практикуючим лікарем, терапевтом, а також працювала сімейним лікарем.

"Мені також приємно, що портфель міністра охорони здоров'я отримала молода і досвідчена людина, яка розуміє виклики сучасної системи охорони здоров'я і те, що їй потрібно з точки зору громадянина – звичайного пацієнта і звичайного лікаря. Я вірю, що міністр впорається з цим завданням. Цього я їй від щирого серця бажаю", – сказав він.

Адам Недзельський подав у відставку 8 серпня після майже 3 років роботи у міністерстві охорони здоров'я.

Відставка стала відлунням хвилі критики після публікації в блозі очільника польського МОЗ, де він оприлюднив персональні дані лікаря з Познані та групи ліків, які той виписав собі сам. Це викликало скандал у медичному середовищі та майже повсюдну вимогу медиків про його відставку.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда призначив парламентські вибори у країні на 15 жовтня.