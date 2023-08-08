У Польщі після скандалу звільнили міністра охорони здоров’я

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про відставку міністра охорони здоров’я Адама Недзельського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

"Я вирішив прийняти відставку міністра охорони здоров'я Адама Недзельського. Водночас я вирішив запропонувати цю функцію депутатці Катажині Сойці" – сказав Моравецький.

Адам Недзельський перебував на посаді майже 3 роки, на час його врядування припала пандемія коронавірусу.

Відставка стала відлунням хвилі критики після публікації в блозі очільника польського МОЗ, де він оприлюднив персональні дані лікаря з Познані та групи ліків, які той виписав собі сам. Це викликало скандал у медичному середовищі та майже повсюдну вимогу медиків про його відставку.

Моравецький, оголошуючи про відставку Недзельського, сказав: "Я зобов'язуюсь забезпечити, щоб робота, яка проводиться в Міністерстві охорони здоров'я, здійснювалася безперешкодно".

"Я хочу подякувати міністру Адаму Недзельському за те, що він взяв на себе цю архіскладну функцію в той час, коли вибухнула глобальна пандемія. Це був дуже складний час, Covid-19, коли потрібно було виконувати нові, додаткові, дуже складні завдання, які ніхто раніше не тестував, ніхто раніше не вчився", – зазначив глава уряду.

Він також зазначив, що "виборча кампанія – це особливий час". Це такий період, коли ми повинні бути особливо чутливими до будь-якої помилки, до одного зайвого слова, навіть у той момент, коли викривається брехня і маніпуляції протилежної сторони", – сказав польський прем'єр.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда призначив парламентські вибори у країні на 15 жовтня.