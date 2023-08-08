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Президент Польщі призначив дату парламентських виборів

Вівторок, 8 серпня 2023, 17:27

Президент Польщі Анджей Дуда призначив парламентські вибори у країні на 15 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Візьміть участь у виборах!

Керуючись змістом щойно отриманого від Державної виборчої комісії позитивного висновку щодо запропонованої дати виборів до Сейму та Сенату, я вирішив призначити ці вибори на 15 жовтня 2023 року. Майбутнє Польщі – це справа кожного з нас! Реалізуйте свої права!" – написав Дуда у Twitter.

Трохи раніше про цю ж дату повідомили польські ЗМІ.

З моменту оголошення дати виборів припиняється неконтрольована передвиборча агітація.

Раніше повідомлялося, що Польська селянська партія PSL та Польща 2050 оголосили, що разом підуть на наступні парламентські вибори.

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