Президент Польщі призначив дату парламентських виборів

Президент Польщі Анджей Дуда призначив парламентські вибори у країні на 15 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Візьміть участь у виборах!

Керуючись змістом щойно отриманого від Державної виборчої комісії позитивного висновку щодо запропонованої дати виборів до Сейму та Сенату, я вирішив призначити ці вибори на 15 жовтня 2023 року. Майбутнє Польщі – це справа кожного з нас! Реалізуйте свої права!" – написав Дуда у Twitter.

Weź udział w wyborach!!!

Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 8, 2023

Трохи раніше про цю ж дату повідомили польські ЗМІ.

З моменту оголошення дати виборів припиняється неконтрольована передвиборча агітація.

Раніше повідомлялося, що Польська селянська партія PSL та Польща 2050 оголосили, що разом підуть на наступні парламентські вибори.

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